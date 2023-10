Überraschende Ergebnisse 8000 Biobehälter im Kreis Plön kontrolliert – Plöner diszipliniert Von oha/mik | 13.10.2023, 11:09 Uhr Die Menschen im Kreis Plön sind sehr diszipliniert bei der Entsorgung von Biomüll. Foto: GAB up-down up-down

In Biotonnen landet nicht immer, was in Biotonnen gehört. Diese Störanteile sorgten für erhebliche Probleme bei der Herstellung von Qualitätskompost. Im Kreis Plön wurden nun rund 8000 Biobehälter kontrolliert – mit teilweise überraschenden Ergebnissen.