Stichproben bei Müllentsorgung Immer mehr Plastik in Biotonnen – Abfallwirtschaft Kreis Plön verstärkt Kontrollen Von oha/mik | 30.08.2023, 14:52 Uhr Vor allen Dingen Plastiktüten haben im kompostierbaren Bio-Hausmüll nichts zu suchen. Die Abfallwirtschaft Kreis Plön empfiehlt dazu die Verwendung reinen Papiers. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down

Es ist unglaublich: Plastiktüten bilden immer noch den größten Anteil an Störstoffen in Biotonnen im Kreis Plön. Damit wird der Biokompost stark gefährdet. Die Abfallwirtschaft Kreis Plön wird nun verstärkt Biotonnen bei der Abholung vor der Haustür in Stichproben kontrollieren.