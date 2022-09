Wer einen Termin bei der Kfz-Zulassungsstelle benötigt, der kann das künftig vorher online erledigen. Symbolfoto: Adobe Stock/pressmaster up-down up-down Online zum Wunschtermin Termine sind für die Kfz-Zulassung im Kreis Plön jetzt online möglich Von oha/mik | 27.09.2022, 14:57 Uhr

Durch die Corona-Pandemie ist heute vieles möglich geworden: die Anmeldung an der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises Plön und die Fahrerlaubnisbehörde bieten jetzt eine online-Anmeldung an, um sich so lange Wartezeiten zu ersparen.