Vor der Kulisse des Schlosses Plön, des Marstalls und des Uhrenhauses waren knapp 144 Soldaten mit ihren Vorgesetzten im Fackelschein zur Vereidigung und zum Feierlichen Gelöbnis angetreten. Hier Soldaten der MUS in Plön. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Daniel Günther zu Gast in Plön Ministerpräsident wünscht Soldaten bessere Unterkünfte in Plön Von Michael Kuhr | 11.11.2022, 06:31 Uhr

144 Soldaten wurden am Donnerstagabend auf dem Reitplatz unterhalb des Schlosses Plön für ihren Dienst in der Bundeswehr verpflichtet. An öffentlicher Vereidigung und Feierlichem Gelöbnis nahm neben rund 500 Angehörigen und Ehrengästen auch Ministerpräsident Daniel Günther teil.