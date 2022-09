Nis Rudolf hat den verein „Plön bewegt“ mit gegründet. Nun ist er auch dessen Vorsitzender. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Der neue Vorsitzende von „Plön bewegt“ Nis Rudolph verrät im Profil, welche besondere Erinnerung er an Südtirol hat Von Orly Röhlk | 06.09.2022, 13:13 Uhr

Nis Rudolph ist neuer Vorsitzender des Sportvereins „Plön bewegt“. Der 45-jährige gelernte Tischler und Holztechniker war 2013 Gründungsmitglied des Vereins. Geboren in Kiel, wuchs er in Heikendorf auf und hat mit seiner Frau Christina drei Kinder im Alter von fünf, acht und neun Jahren. Rudolph wirkt im Jugendausschuss mit und organisiert das jährliche Pfingstlager. Früher war er in der Selbstverteidigung Tae-Bo aktiv, was er zeitlich aber nicht mehr schaffe. „Die Stelle war lange vakant, aber bevor dieser tolle Verein seine Pforten schließen muss, habe ich mich dazu entschlossen, gern den 1. Vorsitz zu übernehmen“, begründete Rudolph seine Entscheidung. „Das Wasser ist kalt, in das ich geschmissen werde, aber ich habe die nötige Unterstützung, wenn ich Hilfe brauche.“