Diese Sitzmöbel wurden in der Tischlerei der Gebrüder Ramm um 1900 in Preetz hergestellt. FOTO: oha

Neue Ausstellung im Kreismuseum Plön Als in Preetz noch königliche Möbel hergestellt wurden Von Michael Kuhr | 04.07.2022, 14:22 Uhr

Im Museum des Kreises Plön in der alten Apotheke in Plön ist noch bis zum 8. Januar eine Sonderausstellung mit dem Titel „Gebrüder Ramm – Möbeldesign um 1900 in Preetz” zu sehen. Der Preetzer Stadtarchivar Peter Pauselius gab zusammen mit Klaus Schöllhorn aus Preetz den Anstoß zu dieser Ausstellung.