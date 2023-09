Die Badestelle am Rande des Dorfes Tramm in der Gemeinde Rathjensdorf am Trammer See mit Blick auf das Schloss Plön soll nach Vorstellungen des Vorstandes des Naturparkvereins ein Naturerlebnisort des Naturparks Holsteinische Schweiz werden.

Foto: Michael Kuhr up-down up-down