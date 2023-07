Zusammen stolz auf die neue Tafel sind (von links) Klaus Stänner (Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön), Bernd Koop (Nabu), Ute Runge (Natur- und Umweltstiftung Kreis Plön), Mira Radünzel (Bürgermeisterin der Stadt Plön), Babette Otto (Stadt Plön), Beate Duwe (Stadt Plön), Fritz Heydemann (Nabu) und Ingo Buth (Fraktionsvorsitzender FWG-Plön). Foto: Stadt Plön/hfr up-down up-down Arbeiten dauerten ein Jahr Naturerlebnisweg am Großen Plöner See bietet gleich 14 neue Tafeln Von oha | 17.07.2023, 17:51 Uhr

Der in die Jahre gekommene Naturlehrpfad entlang des Seeufers des Großen Plöner Sees ist in einem etwa einjährigen Überarbeitungs- und Umgestaltungsprozess neu konzipiert und nun in einem ersten Abschnitt fertig gestellt worden.