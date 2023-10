Bündnis90/Die Grünen im Kreisverband Plön Nachmittag im Grünen mit dem Europaabgeordneten Rasmus Andresen Von oha/mik | 09.10.2023, 10:50 Uhr Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Plön feierten ihren Nachmittag im Grünen mit Martin Drees (2.v.r.), Vorstandsvorsitzender Kreisverband Plön, Rasmus Andresen (3.v.r.), Europaabgeordneter und Dirk Kock-Rohwer (4.v.r.), Landtagsabgeordneter. Foto: oha up-down up-down

Der Kreisverband Plön von Bündnis90/Die Grünen hat seinen Nachmittag im Grünen in diesem Jahr auf „Theos Wiese“ in Preetz gefeiert. Rund 50 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil – darunter auch der Europaabgeordnete Rasmus Andresen.