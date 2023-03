Zum Abschluss des Konzertes überreichte die Musikschulleiterin Sabine Schweiger aus Plön symbolisch das Lenkrad des gemeinsamen Musikschul-Tourbusses an Rainer Engelmann aus Kiel. Aufmerksame Beobachter sind Silke Döring, Musikschulleiterin der Kreismusikschule Bad Segeberg, und Marian Henze von der Oldesloer Musikschule. Foto: oha up-down up-down Erstes gemeinsames Konzert in Plön Die Musikschulen aus Kiel, Plön, Segeberg und Oldesloe kooperieren Von Michael Kuhr | 30.03.2023, 10:37 Uhr

Unter dem Motto „Musikschulen on Tour“ starteten vier Musikschulen in Plön eine gemeinsame musikalische Reise. Die wird sie in den kommenden Wochen und Monaten auch nach Kiel, Bad Segeberg und Bad Oldesloe führen. Das erste Programm war vielversprechend.