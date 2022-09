Montag und Dienstag ist die L 306 zwischen Pfingstberg und Bösdorf wegen Bauarbeiten gesperrt. Symbolfoto: Patrick Niemeier up-down up-down Montag und Dienstag Straßenbauarbeiten Vollsperrung der L306 zwischen Pfingstberg und der B76 Von Michael Kuhr | 23.09.2022, 14:59 Uhr

Achtung Autofahrer: Wer am Montag und Dienstag auf der L306 zwischen Pfingstberg und der B76 in der Gemeinde Bösdorf fahren will, der sollte mehr Zeit einplanen. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr repariert die Straße und empfiehlt eine Umleitung.