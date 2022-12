In Schleswig-Holstein leben über 66.000 Menschen mit einer Demenz. Für sie und ihre Familien, Freunde, Nachbarn bedeutet das, sich mit oft einschneidenden Veränderungen in allen Bereichen des Lebens auseinanderzusetzen. Daraus ergeben sich viele Fragen, für deren Beantwortung eine geeignete Beratung notwendig und hilfreich ist.

Seit September 2022 ist ein Beratungsmobil Demenz im Kreis Plön unterwegs. Das Team des Beratungsmobils berät zu dem Thema Demenz an verschiedenen Standorten im Kreis. Die mobile Demenz-Beratung ist individuell, kostenfrei und vertraulich. Sie erfolgt durch qualifizierte Fachkräfte und ist darauf ausgerichtet, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen psychosozial und wohnortnah zu begleiten.

Zur Beratung können alle Personen kommen, die Fragen und Anliegen zu den Themen Vergesslichkeit und Demenz haben. Ziel ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in ländlichen Regionen Schleswig-Holsteins zu verbessern. „Aufgrund der Witterung und weil erfahrungsgemäß im Winter nicht so viele Menschen an den Bus kommen, macht das Beratungsmobil nun im Dezember und Januar eine Winterpause,“ erläutert Silke Steinke von der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.

Neue Termine können bereits in der Winterpause vereinbart werden

„Selbstverständlich ist der Pflegestützpunkt weiterhin erreichbar und bietet Beratung zu allen Aspekten der Pflege unter der Telefonnummer 04522/743311 oder per Mail unter: Pflegestuetzpunkt@kreis-ploen.de,“ ergänzt Hildegard Voß vom Pflegestützpunkt im Kreis Plön. „Ab Februar sind wir gerne wieder für Sie da und es können auch bereits in der Winterpause Termine für diese Zeit bei uns gebucht werden,“ ergänzt Anne Brandt vom Kompetenzzentrum Demenz in SH.

Mehr Informationen: Treffpunkte am Beratungsmobil im Kreis Plön größer als Größer als Zeichen Ab Februar bis Ende April ist das Beratungsmobil an folgenden Orten anzutreffen: Selent: Dorfplatz. 1. und 3. Dienstag Wankendorf: Kirchtor 18, 4. Dienstag im Monat Lütjenburg: Rathausvorplatz, Oberstrasse 7, 2. Mittwoch im Monat Schönberg: Fußgängerzone Knüll, 24217 Schönberg jeden 1. und 3. Donnerstag Klausdorf: am Dorfplatz, jeden 2. Donnerstag Raisdorf: REWE Parkplatz, Bahnhofstrasse 4-8, jeden 4. Donnerstag Die Beratungen an den Standorten finden dann jeweils zwischen 10 bis 12 Uhr als offene Sprechzeit ohne Anmeldung statt. Von 12.30 bis 16 Uhr steht das Beratungsteam wieder für gebuchte Termine zur Verfügung. Die Buchung ist über unsere Homepage oder telefonisch möglich (Telefonnummer 04522/743311 oder per Mail unter: Pflegestuetzpunkt@kreis-ploen.de). Das Kompetenzzentrum Demenz ist ein Projekt der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. / Selbsthilfe Demenz. Es berät, betreibt Öffentlichkeits- sowie Netzwerkarbeit und bietet Fortbildungen an. Seit 2011 und bis 2027 fördern das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration un dGleichstellung des Landes Schleswig-Holstein und der Spitzenverband der Pflegekassen das Kompetenzzentrum. In Schleswig-Holstein leben über 66 000 Menschen mit Demenz.

Das Beratungsmobil Demenz ist ein Modellprojekt, das vom Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung sowie dem Spitzenverband der Pflegekassen gefördert wird. Die Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. beteiligt sich mit Spendenmitteln. Projektträger ist die Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V., Selbsthilfe Demenz in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Demenz.