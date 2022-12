Der Amtsausschuss hatte seine Weihnachtssitzung „mit Schnittchen“ diesmal im Gemeindehaus Bredenbek. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Amt Großer Plöner See erwägt eine Klage Mehr Aufgaben vom Land für Kommunen ohne Übernahme der Kosten Von Michael Kuhr | 23.12.2022, 14:28 Uhr

Der Bund erlässt immer mehr Gesetze, überträgt die Umsetzung auf die Länder, die sie wiederum an die Kommunen weitergeben. Doch wer bezahlt in Kreisen, Städte, Ämtern und Gemeinden entstehenden Personalkosten? Das Amt Großer Plöner See ist sauer, muss immer mehr an Personalkosten zahlen und will das jetzt rechtlich klären.