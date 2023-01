Plöner Innenstadt im Wandel. Eine Geschäftsfrau, die umzieht, ist Barbara Wallrabenstein. Die 57-Jährige geht mit ihrem Kosmetikstudio in die Johannisstraße 10. „Es war ein Rechenexempel und die Entscheidung, aus einer 60-Stunden-Woche eine 30-Stunden-Woche zu machen“, sagt die gelernte Kosmetikerin. Das Haus sei verkauft, in dem sie 20 Jahre lang das Geschäft „Nobility“ führte. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Viel Bewegung in der Plöner Innenstadt Mehr Anfragen von Interessenten in Plön als freie Gewerbeflächen Von Orly Röhlk | 02.01.2023, 15:50 Uhr

Die Energiekosten steigen, immer mehr Mitarbeiter fehlen, viele Läden stehen leer: Beste Voraussetzungen also für Stillstand in der Plöner Innenstadt? Weit gefehlt. In der Einkaufsmeile tut sich so einiges. Ein Ausblick.