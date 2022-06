Max-Planck-Institut Plön Ein hoher Kran wird neues Wahrzeichen der Stadt Plön Von Michael Kuhr | 31.05.2022, 21:43 Uhr

Die Hochbauarbeiten am Neubau des Max-Planck-Instituts in Plön beginnen. Dafür wird ein riesiger Kran benötigt, dessen Aufbau in Plön zu Verkehrsbehinderungen führen wird.