Matthias Paustian wurde von Grebins Bürgermeister Karl Schuch für 50-jährige aktive Treue zur Feuerwehr mit dem Brandschutzehrenzeichen in Gold mit Goldband ausgezeichnet. Foto: oha

Eine ganz besondere Auszeichnung
Matthias Paustian seit 50 Jahren aktiv in Freiwilliger Feuerwehr Grebin
Von Michael Kuhr | 08.03.2023, 14:10 Uhr

Das gibt es nicht alle Tage: Für 50 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr gibt es das Brandschutzehrenzeichen in Gold mit Goldband. Grebins Bürgermeister Karl Schuch übergab die Auszeichnung im Rahmen der Gemeindewehr-Versammlung an Matthias Paustian.