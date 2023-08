Verhandlung vor dem Amtsgericht Plön Geldstrafen: Männer schlagen Schönberger Taxifahrer krankenhausreif Von Jörg Wilhelmy | 25.08.2023, 17:15 Uhr Gelassen nehmen die drei angeklagten das von ihren Verteidigern ausgehandelte Urteil entgegen. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down

Was geschah in jener Nacht am 20. November 2021 vor der Schönberger Disco „Kap Holm“? Tatsache ist, dass es dort gegen morgen zu einem Streit um ein Taxi kam und der Fahrer des Wagens dann von drei Leuten so zusammengeschlagen wurde. Er leidet bis heute unter den Spätfolgen.