Bitte nicht nachmachen: Reporterin Raissa Waskow und Besitzer des Geländes Maximilian König betreten für exklusive Videoaufnahmen das stark verfallene Gebäude. Foto: Victoria Lippmann up-down up-down Videoreportage aus der Villa Osterberg Lost Place in SH: Exklusive Aufnahmen aus dem "Geisterhaus am Dieksee" Von Victoria Lippmann | 11.08.2022, 09:55 Uhr | Update vor 16 Min.

Die ehemalige Augenklinik in Niederkleveez ist bekannt als das "Geisterhaus am Dieksee". Unsere Reporterin hat sich mit dem Besitzer getroffen und sich – so weit es möglich war – in das stark verfallene Gebäude gewagt.