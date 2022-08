Hunderte Schaulustige verfolgten auf dem Plöner Marktplatz mit Interesse die Rettung einer eingeklemmten Person im Unfallwagen und spendeten am Schluss Beifall. Einmal jährlich bildet sich die Plöner Feuerwehr in Technischer Hilfe fort. FOTO: Orly Röhlk up-down up-down Schaulustige auf Plöner Marktplatz willkommen Lena von Brocke lässt sich von Feuerwehr aus Autowrack befreien Von Orly Röhlk | 07.08.2022, 12:57 Uhr

Es ist laut, die Geräuschkulisse beängstigend. Wohl jeder wünscht sich, niemals in diese Situation zu kommen: Hilflos im Wagen eingeklemmt, als Unfallopfer angewiesen auf die Rettung durch Feuerwehr und Sanitäter. Hunderte Schaulustige verfolgten am Sonnabend auf dem Plöner Marktplatz eine Übung von 20 Aktiven aus Plön und erstmals Dörnick zum Abschluss einer Fortbildung in Technischer Hilfeleistung.