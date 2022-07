Plöns Bürgermeister Lars Winter (SPD) kandidiert als einziger Bewerber für eine zweite Amtszeit. Die Wahl wird am 11. September 2022 in Plön sein. FOTO: Michael Kuhr up-down up-down Wahl ist am 11. September 2022 Amtsinhaber Lars Winter einziger Bewerber um Bürgermeisterposten in Plön Von Michael Kuhr | 18.07.2022, 18:21 Uhr

Am Montagabend um 18 Uhr war Bewerbungsschluss um das ausgeschriebene Bürgermeisteramt in Plön. Amtsinhaber Lars Winter wird der einzige Kandidat sein, der sich der Direktwahl am Sonntag, dem 11. September 2022, in Plön stellen wird. Es geht für ihn um seine zweite Amtszeit in Plön. Der Wahlkampf beginnt am 1. August, sagte Winter dem OHA am Montagabend.