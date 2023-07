Selbstverständlich bietet der Landmarkt in Lütjenburg auch saftige Äpfel an. Foto: Daniel Reinhardt up-down up-down Buntes Treiben auf dem Marktplatz Landmarkt in Lütjenburg gibt Einblicke in das Schaffen der Region Von oha/mik | 29.07.2023, 07:56 Uhr

Das besondere Interesse von Einheimischen und Urlaubern wird der Landmarkt in Lütjenburg wecken. Dafür verwandelt sich der Marktplatz im Ortskern wieder zu einer bunten Flaniermeile. Dort gibt es alles, was das Land so zu bieten hat.