Plöns Bürgermeisterin Mira Radünzel und Fachbereichsleiter für Planen und Bauen, Wolfgang Homeyer, vor den Plänen zur Verkehrsberuhigung an der B76/B430 in Plön. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Einwende bis 14. April möglich Lärmschutz an B76 und B430 in Plön: Planfeststellung wieder aufgenommen Von Michael Kuhr | 08.03.2023, 06:19 Uhr

Die einen warten geduldig und sehnsüchtig darauf, anderen graut davor: der Lärmschutz an der vierspurigen Ortsdurchfahrt in Plön. Gibt es jetzt es einen weiteren Anlauf des Landes, das Jahrzehnte schwelende Plön-Problem zu beenden? Aber wie soll es am besten funktionieren?