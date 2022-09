Polizist mit gelber Warnweste und Anhaltekelle bei einer Verkehrskontrolle. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei stellt in Plön viele Verstöße fest Handy im Auto am Ohr kostet 100 Euro und einen Punkt in Flensburg Von Michael Kuhr | 22.09.2022, 12:18 Uhr

„Focus On The Road“ ist eine länderübergreifende Kontrollwoche der Polizei betitelt, an der sich auch die Polizeidirektion Kiel beteiligte. Die Beamten stellten dabei allein am Mittwoch in ihrem Bereich 111 Verstöße bei 333 kontrollieren Fahrzeugen fest.