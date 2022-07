Knut Voigt, Kreisvorsitzender der FDP im Kreis Plön, gratuliert der neuen Plöner FDP-Ortsvorsitzenden Kyra Griesse zur Wahl. FOTO: oha up-down up-down Sie will liberale Ideen in Plön einbringen Kyra Sherin Griesser ist die neue FDP-Ortsvorsitzende in Plön Von Michael Kuhr | 07.07.2022, 13:09 Uhr

Rechtzeitig zur Kommunalwahl im kommenden Jahr will der FDP-Ortsverband Plön wieder durchstarten: So wurde erst einmal ein neuer FDP-Vorstand in der Kreisstadt gewählt, dem jetzt die 34-jährige Kyra Sherin Griesser aus Plön vorsteht.