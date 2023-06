Einige Künstlerinnen der Ateliertage 2023 stellen ihre Arbeiten vor. Foto: Lina Lange/hfr up-down up-down Ateliertage 2023 am 10. und 11. Juni Kunst an über 40 kreativen Orten in der Holsteinischen Schweiz Von Michael Kuhr | 06.06.2023, 06:30 Uhr

Über 40 Ateliers, Werkstätten und Galerien öffnen an kreativen Orten in der Holsteinischen Schweiz ihre Türen zu den bevorstehenden Ateliertagen. Bereits zum 10. Mal präsentieren Künstler und Kunsthandwerker in Eutin, Plön, Malente und Umgebung ihre Arbeiten.