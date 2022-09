Montagabend kam es in einem Supermarkt in Plön in der Straße Markt zu einem Raub. Symbolfoto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Kriminalpolizei Plön sucht nach Zeugen Täter flüchtet in Plöner Innenstadt mit der Kasse eines Supermarktes Von Michael Kuhr | 28.09.2022, 16:14 Uhr

Nach einem Raub in einem Supermarkt in der Plöner Innenstadt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ein bisher unbekannter Mann hatte in die Kasse eines Supermarktes gegriffen und war mit dem Geld in unbekannte Richtung geflohen.