Nach Wahldebakel mit Kalinka Kreistag Plön: Absprachen zum Weg der Einigkeit – und gegen AFD Von Jörg Wilhelmy | 29.09.2023, 13:51 Uhr Die Mehrheit der Kreistagsabgeordneten stimmte deutlich gegen die Anträge der AFD mit ihren roten Nein-Stimmzetteln. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down

Es geht also doch. Fraktionsübergreifende Absprachen haben den Plöner Kreistag zumindest in einigen strittigen Fragen zu mehrheitlichen Entscheidungen gebracht: in Personalfragen und gegen die AFD.