„Wir gratulieren allen, die mit Leidenschaft, Kreativität und Liebe dafür sorgen, dass unsere Kinder best- möglich in ihren Begabungen gefördert werden und Bewegung kreativ zum Ausdruck bringen können“, beglückwünschte Kreispräsident Leyk die Gewinner. Das Preisgericht hat nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen und eingehender Beratung den TanzSportClub Ostseebad Schönberg von 1984 e.V. mit dem ersten Preis, der mit einem Preisgeld von 700 Euro dotiert ist, ausgezeichnet.

TanzSportClub Ostseebad Schönberg, ausgezeichnet

„Wir freuen uns sehr, dass wir die beeindruckenden Leistungen des TSC Ostseebad Schönberg mit dem Kulturpreis anerkennen konnten“, fügte Hauptausschuss-Vorsitzender Werner Kalinka hinzu. Der TanzSportClub Ostseebad Schönberg gehört mit zu den größten Tanzsportvereinen in Schleswig-Holstein. Es trainieren derzeit etwa 470 Mitglieder (180 Kinder, 50 Jugendliche und 240 Erwachsene) in 30 Gruppen.

Ballettpädagogin Lucy Squire förderte viele Tänzerinnen und Tänzer

Ballettpädagogin Lucy Squire, die maßgeblich den Erfolg des TanzSportClub geprägt hat, hat über 20 Jahre lang Hunderte von Ballerinen zu Künstlerinnen ausgebildet, einige von ihnen waren so talentiert und bewarben sich um Stipendien an Opernhäusern in Köln, Berlin und Stuttgart. Nun hat Lucy Squire den Verein nach 20 Jahren verlassen. Für die gezeigten Leistungen bewarb sich der TSC Ostseebad Schönberg um den Kulturpreis.

Zweiter Preis für die Tanzwerkstatt Preetz

Der zweite Preis, der mit einem Preisgeld in Höhe von 300 Euro dotiert ist, ging an die Tanzwerkstatt Preetz, die unter dem Dach der VHS Preetz agiert. Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie begann, waren die Tanzlehrerinnen der Tanzwerkstatt Preetz die ersten, die den Unterricht auf eine Online-Version umgestellt haben. Sie produzierten Übungsvideos und unterrichteten auf Zoom. Ein ganz außergewöhnliches Engagement wurde gezeigt, um den Unterricht fortzusetzen. Für viele Mädchen und junge Frauen war dies ein verlässlicher Anker in ihrem Leben, der ihnen ermöglichte, weiterhin in Kontakt zu bleiben.

Die Bewertungskommission

Die Bewertung der Leistungen für den diesjährigen Kinder- und Jugendkulturpreis hat durch ein Preis-gericht unter dem Vorsitz des Kreistagsabgeordneten Hans-Jürgen Gärtner stattgefunden, dem mit Nazan Komral, Jörn Krüger und Wiebke Eschenlauer vier Mitglieder der Kreistagsfraktionen sowie mit Jörg Westphal (Tanzen in Kiel e. V.), Simone Schmidt-Grabbe (Ballettschule Grabbe/Kiel) und Angela Saggau als aktive Balletttänzerin drei unabhängige Sachverständige angehörten.