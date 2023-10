Für die Ostseeküste Schleswig-Holstein hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eine Warnung vor einer schweren Sturmflut ab Freitagmittag bis in die Nacht auf Samstag herausgegeben. Das teilte der Kreis Plön soeben mit.

Es fehlt hier in Alt-Hohwacht nicht mehr viel, bis die Wellen über die letzte Steinschüttung schwappen und das Festland erreichen. Foto: Jörg Wilhelmy Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Gefahr der Sturmflut könnte über 40 Stunden bestehen

Mit einer möglichen Dauer von bis zu 40 Stunden könnte diese deutlich länger anhalten als ähnliche Unwetterereignisse in der jüngeren Vergangenheit – beispielsweise in den Jahren 2017 und 2019. Menschen, die in Küstennähe leben, sind angehalten, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Selbst die am Hafen Lippe auf dem sonst Trockenen gelagerten Boote scheinen nicht in Sicherheit vor der erwarteten Sturmflut zu sein. Foto: Jörg Wilhelmy Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In gefährdeten Gebieten auf schwere Lagen einstellen

Dazu zählen unter anderem, sich darüber zu informieren, wie sie gefährdete Gebiete notfalls verlassen können und wo sie im Notfall Strom und Gas abstellen, da in überfluteten Gebäuden die Gefahr von Stromschlägen besteht. Weitergehende Informationen liefert folgende Internetseite des Landes Schleswig-Holstein: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/kueste-wasser-meer/wasserstarkSH/wasserstarkSH_node.html.

Zur Vorbereitung auf die Lage arbeitet der Katastrophenschutz des Kreises Plön eng mit dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz sowie den Blaulichtorganisationen zusammen. Entsprechende Sicherheitsvorkehrungen sind bereits getroffen, auch werden die Abschnittsführungsstellen des Kreises bei Bedarf rechtzeitig in Betrieb genommen.

Der Seenotrettungskreuzer „Woltera“ liegt im vollgelaufenen Hafen Lippe zum Einsatz bereit. Foto: Jörg Wilhelmy Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Dennoch möchte ich an alle an der Ostsee lebenden Menschen appellieren, sich rechtzeitig zu informieren und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen“ André Jagusch Stellvertretender Landrat des Kreises Plön

Die Lage wird durch die Technische Einsatzleitung des Kreises Plön begleitet. „Dennoch möchte ich an alle an der Ostsee lebenden Menschen appellieren, sich rechtzeitig zu informieren und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen,“ sagte der stellvertretende Landrat des Kreises Plön, André Jagusch. Er bittet darum, sich möglichst von den Stränden fernzuhalten, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern und sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.

In Alt-Hohwacht türmen sich die Wellen am Strand auf und ziehen jede Menge feien Sandstrand in die Ostsee. Foto: Jörg Wilhelmy Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Informationen zu den aktuellen Wasserständen an der Ostseeküste können auf www.schleswig-holstein.de/hsi abgerufen werden.