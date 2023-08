Bundesstraßen nach Unfällen gesperrt Kreis Plön: Vier Schwerverletzte nach Unfällen auf B202 und L258 Von Ostholsteiner Anzeiger | 09.08.2023, 16:35 Uhr Allein im Kreis Plön musste der Rettungshubschrauber Dienstag zu zwei Unfällen, schwer und lebensgefährlich Verletzte Menschen in die Klinik zu fliegen (Symbolfoto). Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Bei zwei schweren Unfällen am Dienstag im Kreis Plön erlitten zwei Menschen zwischen Nessendorf und Kaköhl lebensgefährliche Verletzungen. Am frühen Abend wurde der Rettungshubschrauber bei einem zweiten Unfall an der B202 bei Lütjenburg gebraucht. Was passiert war.