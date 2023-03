Trotz schneller Reaktion konnten die Rettungskräfte der Bewohnerin nicht mehr helfen. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Feuerwehreinsatz im Kreis Plön Eine Tote bei Feuer in Wohnblock in Preetz Von Daniel Friederichs | 27.03.2023, 18:03 Uhr

In Preetz kam es am Montagmittag in einem Wohnblock zu einem Wohnungsbrand im zweiten Stock. Die Feuerwehr ging mit Hilfe der Drehleiter gegen das Feuer vor, konnte die Bewohnerin jedoch nicht mehr retten.