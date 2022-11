Der Vokalkreis Plön singt am Samstag in Plön zusammen mit dem Kammerchor Wohltorf und dem Barockorchester „L’Arco“. Foto: oha up-down up-down Konzert am 5. November in Plön Brandenburgische Konzerte sind in der Plöner St. Antoniuskirche zu hören Von Michael Kuhr | 04.11.2022, 10:30 Uhr

Die Brandenburgischen Konzerte und Motetten Johann Sebastian Bachs sind am Samstag, 5. November 2022, in der katholischen St. Antoniuskirche in der Brückenstraße zu hören sein. Die Leitung haben Andrea Wiese aus Wohltorf und Henrich Schwerk aus Plön.