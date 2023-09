Verschenkt Plön 10 Millionen Euro? Warum Plön gut beraten wäre, in Klima und Zukunft zu investieren Meinung – Michael Kuhr | 22.09.2023, 08:35 Uhr Im Klärwerk Tweelhörsten in Plön könnte eine Massen-Algen-Kulturanlage entstehen. Aber über den Fortschritt des Projektes herrscht Stillschweigen. Foto: Orly Röhlk up-down up-down

In Plön steht offenbar der Bau einer Massen-Algen-Kulturanlage am Klärwerk Tweelhörsten auf der Kippe. Anstelle die einmalige Chance zu begreifen, vor Ort etwas wirklich Großes in Zeiten der erneuerbaren Energien und des Klimawandels voranzutreiben, denkt Plön zu kurz.