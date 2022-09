Mit einem festen Händedruck hat Fregattenkapitän Christian Hillmer das Kommandoübergabe der Lehrgruppe Ausbildung der Marineunteroffizierschule Plön an Fregattenkapitän Sönke Jeß übergeben. Symbolfoto: Mohssen Assanimoghaddam up-down up-down Kommandoübergabe an der MUS in Plön Fregattenkapitän Christian Hillmer übergibt an Sönke Jeß Von Michael Kuhr | 23.09.2022, 11:13 Uhr

Kommandoübergabe der Lehrgruppe Ausbildung der Marineunteroffizierschule Plön: Kommandeur, Kapitän zur See Klaus Heermeier, hat am Freitag mit militärischem Zeremoniell das Kommando über die Lehrgruppe Ausbildung von Fregattenkapitän Christian Hillmer an Fregattenkapitän Sönke Jeß übergeben.