Plöns Bürgermeisterin Mira Radünzel stellte mit Nele Markwardt und Sebastian Welte die neuen Klimaschutzmanager der Stadt Plön vor. Mit Nele Markwardt und Sebastian Welte Klimaschutz in der Stadt Plön gibt es jetzt sogar im Doppelpack Von Michael Kuhr | 19.04.2023, 17:21 Uhr

Plöns Klimaschutzmanager Sönke Prüß hat nach dreieinhalb Jahren die Stadt Plön verlassen. Bürgermeisterin Mira Radünzel stellte am Mittwoch seine beiden Nachfolger vor: Nele Markwardt und Sebastian Welte teilen sich die Stelle. Was sie in Plön vorhaben.