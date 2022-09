Die Fahrzeuge der Rettungs- und Hilfsdienste im Kreis Plön sind schon mal vorsichtig in die zugewachsene Baugrube auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lütjenburg gestellt worden. Hier soll seit vier Jahren ein Katastrophenschutzzentrum entstehen. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down Feuerwehr und THW schlagen Alarm Lässt der Kreis Plön das geplante Katastrophenschutzzentrum in Lütjenburg einschlafen? Von Jörg Wilhelmy | 25.09.2022, 16:02 Uhr

Es ist irgendwie still geworden um die großartigen Pläne des Kreises Plön zum Bau eines dringend notwendigen Katastrophenschutzzentrums in Lütjenburg. Das Projekt kommt nicht so recht voran, drücken jetzt Feuerwehr, THW, DRK und ASB aufs Gaspedal. Der Kreis Plön allerdings bremst ab.