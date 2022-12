In Sülfeld freut sich Pastor Steffen Paar über eine hohe Wahlbeteiligung. Foto: oha up-down up-down Kirchenwahl 2022 in Plön-Segeberg Die Kirchengemeinde Sarau mit der höchsten Wahlbeteiligung Von Michael Kuhr | 06.12.2022, 13:35 Uhr

312 Ehrenamtliche in Kirchengemeinderäte wurden am 1. Advent in den Kirchengemeinden des Kirchenkreises Plön-Segeberg gewählt. Dabei präsentierte die Kirchengemeinde Sarau die höchste Wahlbeteiligung.