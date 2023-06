Die neue Kinderkirche ist der ganze Stolz der Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte an der Plöner Osterkirche. Sie hat sogar ein eigenes Telefon – der direkte Draht der Kinder zu Gott. Foto: oha up-down up-down Kinder bauen, schrauben und malen „Kinderkirche“ in der Plöner Kita Osterkirche hat sogar ein Telefon Von oha/mik | 02.06.2023, 13:20 Uhr

Mit einem Familienfest und einer Andacht ist in der Kindertagesstätte an der Osterkirche jetzt eine Kinderkirche gewidmet worden. Die Kinderkirche ist im Rahmen eines Projektes entstanden und soll den Kindern die Möglichkeit geben ihre Sorgen, ihre Freude und ihre Fragen an Gott heranzutragen.