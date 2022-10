Bei der Kick-off-Veranstaltung informierten Bianca Sütel und Claudia Stücker von der Förde Sparkasse über die Börse und Aktien allgemein und dann im speziellen über das Planspiel Börse. Foto: oha up-down up-down Kick-off-Veranstaltung in Preetz Planspiel Börse – „Aktienhandel“ jetzt am Beruflichen Gymnasium in Preetz Von Michael Kuhr | 06.10.2022, 15:23 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen des Beruflichen Gymnasiums in Preetz beteiligen sich auch im Schuljahr 2022/23 am Planspiel Börse. Die diesjährige Kick-off-Veranstaltung fand kürzlich am Standort Preetz statt.