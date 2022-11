Die Narren vom Karnevalsverein Blau-Weiß Plön haben am 11.11. um 11.11 Uhr das Plöner Rathaus gestürmt und die Herrschaft bis Aschermittwoch übernommen. Vizepräsident Frank Flemke (von links), Karnevalspräsident Jan Fahrenkrug und Ehrenpräsident Günter Kempa überwanden mit ihren Mitstreitern alle Hindernisse. Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Jecken stürmen das Plöner Rathaus Wenn Bürgermeister Winter das Rathaus in Plön mit Trassenband und Schirm verteidigt Von Orly Röhlk | 11.11.2022, 16:21 Uhr

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Pünktlich am 11.11. um 11 Uhr stürmten die Narren des Karnevalsvereins Blau-Weiß Plön von 1960 am Freitag das Rathaus in Plön und übernahmen um 11.11 Uhr die Herrschaft. Bis Aschermittwoch. Dann ist bekanntlich alles wieder vorbei.