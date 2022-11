Florian Landschof (links), Vorsitzender des Sportfischervereins Plön und Umgebung, zeichnete Jannik Bartz zum neuen Anglerkönig 2022 aus. Darüber freute sich auch Bartz‘ Verlobte Merle Wichmann. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Ehrung bei Sportfischerverein in Plön Jannik Bartz mit großem Hecht zum dritten Mal Anglerkönig in Plön Von Michael Kuhr | 21.11.2022, 15:53 Uhr

Schon Ende August ging dem 31-jährigen Jannik Bartz auf dem Großen Plöner See ein fast 18 Pfund großer Hecht an den Haken. Es sollte der größte gefangene Fisch der Mitglieder der Sportfischer aus Plön und Umgebung in diesem Jahr sein. Jannik Bartz wurde nun schon zum dritten Mal Anglerkönig.