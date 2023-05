Auf dem Museumsvorplatz des Kreismuseums in Plön geben Glas- und Flaschensammler aus aller Welt wieder Einblicke in ihre Leidenschaft. Foto: oha up-down up-down Glas- und Flaschensammler treffen siich in Plön Wenn aus Scherben begehrte Stücke für Sammler aus aller Welt werden Von oha/mik | 31.05.2023, 11:48 Uhr

Jubiläum beim Internationalen Glas- und Flaschensammlertreffen in Plön. Es findet in diesem Jahr am 4. Juni zum 20. Mal statt. Einen Tag vor dem Treffen wird am 3. Juni eine Sonderausstellung mit Glas aus der Sammlung von Jürgen Böhrens eröffnet. Welche Verbindung er zum Treffen hat.