Züchterin Maike Rottstegge-Koch aus Bellin am Selenter See mit einem der kleinen Weißen Großspitze aus dem bisher einzigen Wurf seiner Art in ganz Deutschland in diesem Jahr. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down Hunde-Nachwuchs in Bellin Wie Maike Rottstegge-Koch den Weißen Großspitz vor dem Aussterben rettet Von Jörg Wilhelmy | 14.04.2023, 10:31 Uhr

Er gilt als eine vom Aussterben bedrohte Hunderasse: der Weiße Großspitz. Züchterin Maike Rottstegge-Koch betreut in Bellin am Selenter See im Kreis Plön den einzigen Wurf seiner Art in ganz Deutschland in diesem Jahr. Warum ihre Tiere international gefragt sind.