„Mit liebevoller Geduld Menschen den Weg ins Rentnerleben geebnet“: In Vertretung des erkrankten Bürgermeisters würdigte Bernd Möller (links) Horst Schades Verdienste als Versichertenberater. Als Geschenk gab es Weingläser, Rotwein und ein Abschiedsschreiben des Bürgermeisters. Foto: Orly Röhlk up-down up-down Rentenberatung nach 28 Jahren eigestellt Horst Schade aus Plön hat auf jede Frage zur Rente eine gute Antwort Von Orly Röhlk | 13.12.2022, 18:12 Uhr

Eine Institution verlässt das Bürgerbüro in Plön: Mit 83 Jahren beendet Horst Schade aus Plön seine so geschätzte Rentenberatung in Plön. Einen Nachfolger gibt es allerdings nicht. Doch es gibt andere Möglichkeiten. Wer jetzt die Rentenberatung übernimmt und wo sie ermöglicht wird.