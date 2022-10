Schwerer Unfall bei Hohenfelde im Kreis Plön. An einer Kreuzung zur Landesstraße 165 krachen am Montagmittag zwei Autos zusammen. Foto: Arne Jappe (arj) up-down up-down Zusammenstoß auf der L165 Hohenfelde: Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der Landesstraße Von Arne Jappe | 31.10.2022, 16:26 Uhr

Schwerer Unfall bei Hohenfelde im Kreis Plön. An einer Kreuzung zur Landesstraße 165 krachen am Montagmittag zwei Autos zusammen. Alle drei Insassen werden schwer verletzt, einer schwebt sogar in Lebensgefahr.