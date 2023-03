Grüne Plön Gruppe Foto: Dirk Schneider up-down up-down Frischer Wind für die Ratsversammlung Plön: Grüne präsentieren Marc Hermandung (18) auf Listenplatz zwei Von oha/mik | 12.03.2023, 12:16 Uhr

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Plön hat seine Kandidaten für die am 14. Mai stattfindende Kommunalwahl aufgestellt. Mehr Frauen als Männer und eine Mischung aus erfahrenen und neuen Mitgliedern bewerben sich für die neue Ratsversammlung in der Stadt Plön.