Da hatten sich die Mitarbeiter wohl gegenseitig angesteckt. Das Amt Großer Plöner See war zeitweise wegen der Erkrankung vieler Mitarbeiter geschlossen. Symbolfoto: Daniel Ingold up-down up-down Ganze Abteilungen nicht besetzt Schwere Grippe hat das Amt Großer Plöner See zeitweise lahm gelegt Von Michael Kuhr | 22.12.2022, 15:05 Uhr

Der Krankenstand bei Mitarbeitern in Behörden und Unternehmen ist derzeit sehr hoch. Eine heftige Grippewelle überzieht die Region – wie übrigens schon vor genau 100 Jahren. So sehr, dass im Amt Großer Plöner See massive Personalausfälle zu beklagen sind. Ganze Abteilungen fielen aus. Der Haushalt 2023 wurde nicht rechtzeitig fertig.