Einige Minuten hielten die Mutigen in der kalten Ostsee aus bevor sie sich wieder ihre Bademäntel umlegten. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down Anbaden in Hohwacht im Kreis Plön Gewagte Sprünge bei sechs Grad Wassertemperatur in die Ostsee Von Jörg Wilhelmy | 01.01.2023, 14:57 Uhr

Brrrrr - ist das kalt! Trotz frühlingshafter Lufttemperaturen trauten sich einige Mutige am Neujahrstag in die Fluten der kalten Ostsee. Auch am Ostseestrand bei Hohwacht wurde mit einem „Anbaden“ die Saison eröffnet. Ob die Pudelmützen halfen?