Vor 68 Jahren begann mit einfachen Zeltlagern und Freizeiten für Kinder und Jugendliche auf dem Bosauer DJO-Gelände das, was über die Jahre zur Jugendfreizeitstätte wurde. Jetzt könnten dort Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden. Gespräche mit neuen Eigentümern terminiert Soll ehemaliges DJO-Heim in Bosau Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen? Von Michael Kuhr | 21.10.2022, 12:20 Uhr

Das Amt Großer Plöner See weiß nicht mehr, wohin mit den zugewiesenen Flüchtlingen. Es gibt keine Unterkünfte. Die allerdings könnten im ehemaligen leerstehenden DJO-Heim am Großen Plöner See zur Verfügung stehen – wenn die Investoren eines Familien- und Erlebniscamps ihre Planungen verschieben.