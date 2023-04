Der 59-jährige Georg Biss möchte neuer Bürgermeister in der Gemeinde Bösdorf werden und wird sich in der Gemeindevertretung der Wahl stellen. Foto: oha up-down up-down CDU stellt sich der Personalie Georg Biss aus Dodau steht als Bürgermeister in Bösdorf zur Verfügung Von oha | 23.04.2023, 15:41 Uhr

Mit Abstand ist die CDU in der aktuellen Legislatur die stärkste Kraft in der Gemeinde Bösdorf. Doch den Bürgermeister stellte die SPD mit Engelbert Unterhalt. In der CDU fand sich kein Kandidat. Das ist nach der Kommunalwahl anders: Georg Biss (CDU) stellt sich zur Verfügung.